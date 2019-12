Mulher é flagrada com maconha no ânus em penitenciária

Caso aconteceu em Ituverava, a 100 km de Ribeirão Preto; Cláudia teria medidas protetivas contra Adriano, mas mesmo assim os dois mantinham relacionamento

Um crime na cidade de Ituverava, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, ganhou repercussão nacional na noite deste sábado (28). Uma mulher de 47 anos atropelou e matou um homem, de 45 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso.



Logo após o crime, Claudia Aparecida Nascimento fez um vídeo (veja trechos abaixo) dizendo que tomou atitude após a família não ajudá-la. Ela dá a entender no vídeo, que sofria violência de Adriano Joaquim Sampaio.



Segundo consta no boletim de ocorrência, Claudia chegou a conseguir na Justiça medidas protetivas contra Adriano, mas mesmo assim continuou mantendo relacionamento amoroso com ele.

Como ficou no local, Claudia acabou detida em flagrante pela polícia. De acordo com informações da polícia, ela apresentava sinais de embriaguez.

Neste domingo (29), Claudia passaria por audiência de custódia.