Mulher é esfaqueada pela namorada em bar durante briga por ciúmes

A vítima trabalha com a namorada no estabelecimento, que também funciona como boate. Caso aconteceu em Pontes e Lacerda, em Mato Grosso

Uma mulher de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueada pela namorada em um bar localizado no centro de Pontes e Lacerda, município de Mato Grosso, na noite de sexta-feira (3/11). A suspeita está foragida.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 19h15 as equipes receberam a informação de que havia uma vítima de ferimento por arma branca no hospital Vale do Guaporé.