Mulher é encontrada morta uma semana após ser enterrada viva na Rússia

BBC/POLIZEI HAMM A professora pediu aos alunos que desenhassem a cena enquanto ela acionava a polícia

No oeste da Alemanha , a polícia da cidade de Hamm está usando desenhos feitos por crianças de seis anos em uma investigação para tentar identificar a motorista acusada de ter atravessado uma barreira rodoviária. As informações são da BBC News Brasil .

De acordo com o site de notícias, as crianças esperavam o sinal verde para atravessar a estrada para ir à escola, às 8h40 da manhã da última quarta-feira (11), quando viram uma motorista ultrapassando a sinalização no local. Segundo as crianças, a condutora é loira e tem cabelo curto.

“A barreira se dobrou, mas a motorista não se preocupou com o dano causando e continuou dirigindo”, disse a polícia de Hamm, ao comentar o caso em sua página no Facebook.

BBC/POLIZEI HAMM Segundo os policiais, os desenhos vão ajudar nas investigações

Ainda de acordo com a BBC, as quatro crianças, que se chamam Luisa, Romy, Celina e Luis, relataram à professora a cena que haviam acabado de assistir, e ela pediu que as crianças fizessem um desenho enquanto notificava a polícia.

Os policiais elogiaram a atitude da professora e dos alunos, dizendo que os desenhos se tornaram parte oficial da investigação.