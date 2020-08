Mulher é encontrada morta e com a cabeça arrancada na BR-101

O corpo de uma mulher com a cabeça arrancada, ainda sem identificação foi encontrado às margens da BR 101 no km 13 do distrito de Travessão, na cidade de Campos, no Norte do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (07).

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados e fizeram buscas na região, mas não conseguiu identificar nenhum suspeito do crime.

O corpo foi encontrado por populares. A perícia esteve no local e encaminhou o corpo para o istituto Médico Legal.