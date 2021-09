Mulher é encontrada morta com sinais de violência em estrada de Linhares

Uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência no corpo na manhã de sábado (4), no interior de Linhares, Norte do Espírito Santo. A identidade dela não foi divulgada pela polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo foi localizado próximo à estrada que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga. A corporação confirmou que a mulher tinha sinais de violência no corpo e afirmou que acionou a perícia da Polícia Civil.