Mulher é encontrada morta com corte na cabeça

CDHU/Reprodução Famílias de baixa renda terão isenção de taxa

Familiar com rendimento mensal de até 5 salários mínimos poderão financiar moradias da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) com isenção da taxa de juros . Para reinvindicar o financiamento com taxa zero, as famílias devem se inscrever no site www.cdhu.sp.gov.br e comprovar que estão dentro dos pré-requisitos.

Além da isenção dos juros, passará a valer a fixação de 20% como limite de comprometimento de renda familiar durante o contrato de financiamento. O intuito da mudança é permitir que as famílias beneficiadas planejem com maior segurança o pagamento efetivo das mensalidades, que terão valor fixo ao longo da vigência dos 30 anos de contrato, com acréscimo apenas da correção monetária.

Atualmente, o comprometimento inicial varia de 15% a 30% dos ganhos familiares. No entanto, com o passar dos anos, esse percentual de comprometimento pode sofrer acréscimos reais ao longo do financiamento em função da redução gradual dos subsídios ofertados pela CDHU.

“Essa medida dará maior previsibilidade ao mutuário para o pagamento das mensalidades ao longo do contrato, colaborando com o planejamento e o orçamento familiar, além de diminuir os níveis de inadimplência da CDHU”, explicou o Secretário de Habitação, Flavio Amary.

Outra mudança será a substituição do índice de correção das prestações e do saldo devedor, que passará a ser corrigido pela CDHU com base no índice IPCA-IBGE, ao contrário do que era até então, baseado no IPC-Fipe. Isso porque o IBGE mede também a variação de preços em território nacional, não apenas na capital paulista, além de ser o índice utilizado para monitoramento oficial da meta de inflação do paí. Com isso, a tendência é que o financiamento da CDHU fique mais alinhado com a situação econômica do país.

Os novos financiamentos serão concedidos apenas para famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos; as que tiverem renda entre 5 e 10, serão encaminhadas para empréstimos em instituições do mercado imobiliário.