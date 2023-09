Mulher é encontrada morta a facadas dentro de casa no Norte do ES

De acordo com a polícia, marido chegou na residência e encontrou Andreia Cristina da Silva, 48 anos, no sofá; no local do crime, foi constatado que ela possuía medida protetiva contra o homem, que foi detido

Uma mulher foi encontrada morta a facadas dentro da própria residência no bairro Pontal do Ipiranga, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados na noite de sábado (9), após um homem informar ter chegado em casa e visto a esposa no sofá, ensanguentada. Quando os policiais chegaram ao local, confirmaram que Andreia Cristina da Silva, de 48 anos, já estava sem vida. As informações são de A Gazeta.

Durante a perícia, foi constatado que os ferimentos foram causados por arma branca. Ainda segundo a PM, também foi verificado que a mulher possuía medida protetiva contra o homem que chamou a polícia. Ele foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Linhares

Procurada, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O suspeito foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e encaminhado para a Penitenciária Regional da cidade.