Mulher é detida na Suécia após manter filho trancado em casa por 28 anos

Nesta terça-feira (1), autoridades da Suécia anunciaram a detenção de uma mulher de 70 anos suspeita de ter trancado o filho durante 28 anos dentro de um apartamento em Haninge, na região de Estocolmo. As informações foram dadas pela agência AFP .

De acordo com a imprensa local, o filho da mulher foi encontrado no apartamento com feridas, desnutrido e quase sem dentes. Ele tem 41 anos e ficou trancado no local por 28 anos, depois de ter sido retirado da escola pela mãe aos 12 anos.

O Ministério Público disse, em comunicado, que “o alerta foi dado por uma integrante da família, depois de ver [a vítima]”. Essa familiar relatou que, no apartamento, “havia urina, sujeira e poeira. Cheirava a mofo. Ninguém faz limpeza há anos”.

“Estou surpresa, chateada, mas ao mesmo tempo aliviada. Há 20 anos que espero por este dia, porque percebi que ela tinha o controle total da vida dele, mas nunca teria imaginado algo desta magnitude”, contou a mulher, que preferiu não ser identificada.

A imprensa local informou que o homem tinha feridas nas pernas, dificuldade para andar e falar, e havia perdido praticamente todos os dentes. A polícia não confirmou os detalhes, mas disse que o homem foi hospitalizado.

O porta-voz da polícia, Ola Österling, afirmou que “a mãe é suspeita de privação ilegal da liberdade e de provocar lesões físicas”.