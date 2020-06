Mulher é desenterrada e estuprada um dia após ser sepultada

Vítima teve um infarto fulminante e foi enterrada. No dia seguinte, corpo foi encontrado de bruços e fora do caixão

Um caso de necrofilia foi registrado na cidade de Matinhos, litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (1º). Após ser sepultada no domingo (31), no Cemitério Municipal, o túmulo de uma mulher foi encontrado aberto e com sinais de violência sexual.

Segundo a polícia, o corpo seria de uma moradora do balneário Praia Grande. A mulher, vítima de um infarto fulminante, foi encontrada de bruços (barriga para baixo), parcialmente nua e fora do caixão. Há a possibilidade ainda de que mais de uma pessoa tenha realizado o crime.

“O corpo estava sujo de areia e com sinais de espancamento. Um osso do pé da vítima foi quebrado. Eles largaram e foram embora”, comentou o cabo Viana, da Polícia Militar de Matinhos.

Ainda segundo cabo Viana, ninguém no cemitério viu possíveis invasores. “Ali não tem iluminação e ninguém fica como vigilante no período noturno. Não há nenhuma informação neste momento no cemitério”, analisou.

A corporação informou que está ouvindo testemunhas que possam auxiliar na investigação.

(*Banda B)