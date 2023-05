Mulher é condenada por ter filho com adolescente que a tratava como “mãe”

Andrea Serrano foi condenada a três meses de prisão efetiva e 10 anos de pena suspensa. Família do jovem está descontente com a pena.

Uma mulher norte-americana de 31 anos foi condenada a uma pena de três anos de prisão efetiva e mais 10 anos de pena suspensa após engravidar de um adolescente de 13 anos em Fountain, Colorado, nos Estados Unidos.

O jovem a considerava como uma figura materna e a chamava de mãe.

A sentença foi proferida em 18 de maio, porém, o caso remonta ao verão de 2022, quando Andrea Serrano foi detida e, posteriormente, liberada sob fiança no valor de 70 mil dólares, segundo informações da NBC.

Na ocasião, a mulher foi acusada de abuso sexual de menor dependente e admitiu a culpa, chegando a um acordo judicial para evitar a prisão.

No entanto, o caso foi novamente julgado e Andrea recebeu agora uma sentença de 90 dias de prisão efetiva.

A família do jovem, agora com 14 anos, que havia sido “confiado” a ela e que agora é pai do bebê nascido, está insatisfeita com a pena aplicada, conforme relatado pelo mesmo veículo de comunicação.

“Sinto que roubaram a infância do meu filho. Agora ele precisa assumir responsabilidades de pai. Ele é uma vítima e terá que conviver com isso pelo resto da vida […]. Se fosse um homem e ela uma menina, a abordagem seria diferente. Certamente teriam solicitado uma pena de prisão mais longa. Parecem ter mais compaixão por ela”, afirmou a mãe do adolescente, acrescentando que está considerando entrar com um pedido de custódia do bebê.