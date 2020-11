Mulher é chamada em delegacia e descobre traição do marido em vídeo

Reprodução: Alto Astral Móveis de madeira: dicas de conservação para mantê-los sempre novos

Os móveis de madeira são itens essenciais na composição da nossa casa e, muitas vezes, costumam ter preços elevados. Sendo assim, quanto mais tempo esses objetos durarem, melhor. Para que isso aconteça, é preciso tomar alguns cuidados no dia a dia com a conservação do mobiliário do lar. Seguindo essas dicas fáceis, você fará os móveis durarem por muitos anos e conseguirá manter a aparência de objetos sempre novos e bem cuidados. Confira!

7 cuidados para conservar móveis de madeira

Foto: Shutterstock

1. Sobrepeso: uma estante de madeira lotada de livros e objetos, por exemplo, sofre com o excesso de peso e poderá envergar com o passar do tempo. O ideal é seguir as recomendações de peso especificadas pelo fabricante do móvel.

2. Sol: os raios solares podem ser verdadeiros vilões dos móveis de madeira, pois fazem com que percam a força, fiquem escurecidos e entortem. A dica é utilizar cortinas ou fechar as janelas em horários de pico e, se possível, dar preferência para o MDF.

3. Água: a combinação de água e madeira é péssima para a vida útil do móvel, que poderá formar manchas e apodrecer com o tempo. Para evitar que isso aconteça, fique atenta na hora da limpeza e seque o objeto assim que notar o acidente.

4. Força: ao bater as portas do guarda-roupa , por exemplo, você irá destruir as dobradiças do móvel, além de prejudicar a durabilidade da madeira. Pegue leve e feche com cuidado.

5. Limpeza: o mais recomendado para a limpeza de móveis de madeira é utilizar sabão neutro em uma esponja úmida. Trilhos, corrediças e dobradiças também devem ser limpos periodicamente. Para o último, a dica é utilizar silicone líquido.

6. Manuseio: ao carregar o móvel de um lugar para outro, ainda que seja em um mesmo cômodo, você deve ter cuidado para não arrastá-lo no chão – o que pode acabar destruindo os pés do objeto. Por isso, conte com a ajuda de alguém para levantá-lo do chão.

7. Manutenção: de tempos em tempos, procure ‘reapertar’ os parafusos do móvel de madeira para garantir que eles ainda estejam firmes e bem conservados!

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha