Mulher é agredida por seguranças, deixada na rua e atropelada no PR

Reprodução – 29.05.2023 – Daiane de Jesus Oliveira foi arrastada por 70 metros pelo veículo e não resistiu aos ferimentos

Uma jovem de 28 anos morreu em Cascavel, no Paraná , após ser agredida por seguranças de uma casa noturna da cidade, abandonada no meio da rua e ser atropelada por um carro que passava pelo local. Segundo a polícia, Daiane de Jesus Oliveira foi arrastada por cerca de 70 metros pelo veículo e não resistiu aos ferimentos.

Mulher de 28 anos morreu atropelada após ser retirada de casa noturna e agredida por seguranças. pic.twitter.com/QOupVMtJEL — Preto no Branco (@pretonobrancop1) May 28, 2023

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram Daiane tentando entrar no estabeleciemento por volta das 4h33 da manhã e sendo impedida pelos seguranças do local. Logo depois, a jovem inicia uma discussão e é agredida por três homens que a deixam abandonada no meio da rua. Frequentadores do local saem segundos depois e vão em direção a mulher, no entanto, antes de conseguirem chegar até ela, o grupo vê um carro se aproximando e fazem sinal apontando que tem alguém no chão, mas o veículo não para e arrasta a jovem por cerca de 70 metros.

Em nota, a Moonlight – casa noturna onde a jovem sofreu as agressões – disse que os profissionais de segurança envolvidos na morte da jovem foram afastados e que irá tomar as “as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes ocorram novamente”.

A jovem foi barrada de entrar na boate e agredida, segundo a PM, por estar alcoolizada e seminua. A morte de Daiane foi constatada no local. O caso esta sendo investigado pela polícia.

Já o autor do atropelamento fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado e nem se apresentou a polícia.

Veja a nota da casa noturna na íntegra

“A Moonlight está colaborando plenamente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações e recursos necessários para esclarecer os fatos e garantir que a justiça seja feita.

Ressaltamos que a atitude desses seguranças não reflete os valores e padrões éticos estabelecidos pela Moonlight. Repudiamos qualquer forma de violência e garantimos que serão tomadas as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes ocorram novamente em nosso estabelecimento.

Além disso, queremos enfatizar que estamos igualmente preocupados com o bem-estar dos familiares da vítima. Estamos disponíveis para prestar todo o suporte necessário nesse momento difícil, oferecendo apoio emocional e auxílio prático para amenizar o impacto dessa trágica ocorrência.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o respeito aos nossos clientes. A Moonlight está empenhada em promover mudanças efetivas e aprimorar ainda mais nossos protocolos de segurança, garantindo um ambiente acolhedor e seguro para todos.

Agradecemos a compreensão da comunidade e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça”.