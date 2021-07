Mulher é agredida e deixada em buraco de 3m de profundidade

Uma pessoa denunciou para a Guarda Municipal que encontrou a mulher de 32 anos com ferimentos graves, foi socorrida e levada com vários ferimentos em várias partes do corpo. Ela foi encontrada à tarde e disse que aos agentes que estava no buraco desde a madrugada.

Uma mulher foi encontrada com várias marcas de agressão pelo corpo dentro de um buraco com cerca de 3 metros de profundidade em Londrina, no norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (15).