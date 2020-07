Mulher é agredida a socos por dois homens e revida com golpes de faca

A Polícia Civil alegou que os três envolvidos estavam bebendo juntos no momento da discussão que antecedeu o crime

Uma mulher foi presa sob suspeita de ter esfaqueado dois homens após ser agredida com um soco no rosto, em Paranaíba, a 406 quilômetros de Campo Grande (MS). Segundo informações do G1, os três envolvidos estavam consumindo bebida alcoólica antes do crime, no último sábado (25/7).