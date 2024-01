Mulher é agredida a paulada pelo irmão em São Mateus

O suspeito também estava armado e chegou a ameaçá-la, porém, foi impedido por algumas pessoas que estavam no local do crime. Ele fugiu e até o momento não foi encontrado

Uma mulher de 23 anos foi agredida a pauladas no início da tarde desta segunda-feira (15) no bairro Cohab, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O suspeito da agressão é o próprio irmão da vítima.