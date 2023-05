Mulher é achada morta com faca no corpo na garagem de sua própria casa

Terezinha da Silva, a vítima do trágico incidente, foi encontrada com lesões na cabeça e no pescoço.

Uma mulher de 45 anos foi encontrada morta na garagem de sua casa em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, com uma faca cravada no corpo. Segundo informações da Polícia Civil, o companheiro da vítima, um homem de 42 anos, suspeito do crime, teria tirado a própria vida após cometer o assassinato.

Além do casal, um cachorro da raça pinscher também foi encontrado morto no local.

O caso ocorreu na sexta-feira (26) e está sendo investigado como feminicídio, conforme informou o delegado Vagner Papini, da Divisão de Investigação Criminal (DIC). Detalhes adicionais sobre as apurações ainda não foram divulgados.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal havia se envolvido em uma briga no dia anterior e foram conduzidos à delegacia. Na ocasião, Terezinha teria se recusado a solicitar uma medida protetiva, conforme relatado pelos policiais militares. Ambos concordaram que o suspeito deveria deixar a residência onde viviam, localizada no bairro Pinheirinho.