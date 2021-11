Mulher diz para o filho que a esposa não o ama e incentiva ele a deixar a monogamia

Suas declarações estão deixando a nora preocupada e irritada a medida que se tornam cada vez mais incisivas.

Uma mulher está preocupada com a possibilidade de sua sogra estar tentando sabotar o seu relacionamento. Em seu desabafo ela explica que a sogra faz questão de dizer ao filho que “mulher nenhuma o amará como ela o ama”.

Conforme uma publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou o Reddit para compartilhar sua situação e pedir a opinião de outros usuários.

Ela explicou que sua sogra trata seu marido como uma criança e que, recentemente, tem dito coisas preocupantes para ele. A mulher teria dito ao filho que “ninguém o amaria tanto quanto ela” além de afirmar a ele que “as pessoas não foram feitas para serem monogâmicas”.

Em sua publicação a mulher escreveu: ” Ela [sogra] disse algo que realmente me incomodou, ‘ninguém pode te amar tanto quanto sua mãe’. Ela está dizendo que eu não posso amá-lo o suficiente?”.

Ela ainda incentivou o filho a deixar de ser monogâmico

Além de insinuar que o filho não era “amado o bastante” pela esposa, os relatos compartilhados pela mulher também mostram outras declarações preocupantes feitas por sua sogra.

“Ela também disse muitas outras coisas que acho que ultrapassam os limites e que nunca diria aos meus filhos. Como, ‘você não deveria se casar, as pessoas não foram feitas para serem monogâmicas’. Ela também não concorda com o fato de meu marido ajudar meus filhos porque eu trabalho em período integral para ajudar com as despesas de casa”, escreveu a mulher.

Fora insinuações sobre monogamia e falta de amor, a mulher relata que a sogra ainda vai além: “Ela também disse que eu poderia estar usando ele apenas para o dinheiro… Eu ganho quase o dobro do que ele enquanto trabalho menos”, desabafou.

Apenas algum tempo depois de compartilhar sua história, diversas pessoas solidarizaram com a mulher. “Eu acho que ela provavelmente se sente insegura, de certa forma ela o está perdendo. Triste por ela ter ligado sua própria identidade ao relacionamento mãe-filho”.

“Minha mãe era a mesma coisa com meu irmão, e isso deixava sua esposa louca. Eles só os bebem porque, se não souberem fazer nada, podem controlar seus filhos para sempre”.

(*Metro Jornal)