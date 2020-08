Mulher é detida pela PM com drogas no bairro Santa Clara em Vila Velha

.

Na tarde desta quinta-feira (06), por volta das 15h30min, policiais militares da 3ª Companhia do 4º Batalhão detiveram uma mulher de 27 anos que estava traficando drogas no bairro Santa Clara, em Vila Velha.

Os militares receberam denúncias anônimas informando as características da mulher e ao realizar o patrulhamento no bairro conseguiram localizá-la e solicitar uma policial feminina no local para abordagem e busca pessoal. Com a mulher a PM encontrou 30 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, três buchas de maconha, além de R$ 147,00 em dinheiro.

O major Costa Leite, subcomandante do 4º Batalhão, parabenizou a ação dos policiais da 3ª Companhia e informou que diversas abordagens são realizadas diariamente na região para evitar a circulação de armas e drogas. Ele agradeceu a participação da sociedade através de denuncias anônimas feitas para o 181 e 190 para que a PM tenha informações importantes no combate à criminalidade, lembrando que esta prisão foi motivada por informações dadas via telefone de forma anônima.

A detida e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

