Mulher destrói carro do marido a enxadadas após descobrir traição no Noroeste do ES

Um caso inusitado gerou grande repercussão em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Após descobrir uma suposta traição, uma mulher destruiu o carro do marido utilizando uma enxada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher em um ataque de fúria, quebrando todos os vidros do veículo, que estava estacionado na rua. Em seguida, ela danifica os retrovisores, faróis, lanternas e a lataria.

Durante o momento de descontrole, a mulher também faz ameaças de incendiar o marido e a amante.

Até o momento, não há informações sobre o valor do prejuízo nem se o homem registrou ocorrência na Delegacia de Polícia.