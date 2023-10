Mulher descobre traição após ladrão de celulares mandar para ela as conversas do namorado

Uma mexicana descobriu uma traição depois que o namorado dela teve o celular roubado e o criminoso responsável pelo furto resolveu mostrar as conversas encontradas no aparelho para ela, na cidade de León, no México. A fisioterapeuta Andrea, que está grávida, descobriu que o seu companheiro também teve um filho com uma amante.

A mulher recebeu a informação de que seu namorado tinha sido assaltado, mas não acreditou;

Foi quando outro homem mandou mensagens para ela que Andrea passou a a crer que o furto teria de fato ocorrido;

Assim, o criminoso, que se identificou como Adrián, enviou para ela as conversas comprometedoras de seu companheiro com a amante.

Enquanto voltava para casa depois de seu expediente, Andrea recebeu uma mensagem de sua cunhada dizendo que o seu namorado, Carlos, tinha sido roubado e entraria em contato com ela por outro número. A princípio, a mulher não acreditou na história, já que o companheiro dela tinha um histórico de inventar desculpas para não arcar com custos gerados pelo bebê que o casal aguardava.

Andrea decidiu mandar mensagens provocativas ao seu namorado para que ele respondesse a ela, já que ele aparecia online no aplicativo de mensagem. Contudo, houve uma grande surpresa quando na realidade quem retornou o contato foi outra pessoa, um homem que se identificou como Adrián.

O ladrão de celulares então enviou conversas de Carlos para a fisioterapeuta, revelando a infidelidade. Andrea passou a acreditar em Adrián, já que ninguém compartilharia informações tão comprometedoras de seu namorado. “Pedi para que ele me mandasse prints de mensagens com uma mulher em específico, a mãe do primeiro filho do Carlos. Logo, ele [Adrián] começou a me mandar várias coisas”, contou a mulher em uma de suas redes sociais.

Ao ler as trocas de mensagem, a mulher descobriu que Carlos tinha engravidado a sua ex-mulher e que ela esperava casar com ele até o final do ano. Após receber as informações, Andrea confrontou seu namorado que prontamente recusou ter mandado essas mensagens. “Ele me questionou porque eu confiei no ladrão”, disse a fisioterapeuta, que agora decidiu criar seu filho sozinha.

Depois de toda a situação, Adrián, o ladrão de celulares, passou a se solidarizar com a mulher e passou até mesmo a flertar com a fisioterapeuta. Internautas começaram uma campanha para que Andrea dê uma chance ao criminoso.