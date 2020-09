Mulher descobre traição ao ler sobre casamento do ex no jornal

A dançarina Nikyta Moreno viu seu casamento acabar de uma hora para a outra em 2017. Ela ficou muito tempo sem entender o porquê do marido ter pedido o divórcio, até que se deparou com uma matéria no New York Times em 2019. O jornal estadunidense publicou uma notícia anunciando o novo casamento do ex dela, o empresário Robert Palmer, e assim Nikyta descobriu que tinha sido traída.

Pexels Nikyta Moreno descobriu que foi traída ao ler o jornal

Segundo o tabloide The Sun, Robert e Nikyta se conheceram em 2013. Depois de pouco tempo, eles já foram morar juntos e, após 2 anos, se casaram no civil. Em 2017, o casal estava organizando uma festa de casamento que ocorreria em setembro, mas em março o empresário pediu o divórcio, que saiu oficialmente em janeiro do ano seguinte.

Foi somente após ver a reportagem do New York Times que a dançarina descobriu a verdade sobre o próprio término. O jornal contou a história de amor entre Robert e a nova esposa dele, Lauren Maillian, na qual ele diz que os dois começaram a se relacionar em janeiro de 2017, quando o empresário ainda era casado.

“Agora, graças ao anúncio desse casamento eu entendo o que mudou em tão pouco tempo. Ele conheceu outra mulher”, falou Nikyta ao The Sun. A moça ainda revelou que estava grávida quando o ex pediu o divórcio, mas perdeu o bebê dois meses depois devido ao estresse. A dançarina disse que quando ligou para o ex do hospital ele não foi visitá-la. “Eu simplesmente queria que ele tivesse me contado a verdade”, desabafa.

Já Robert diz que ficou surpreso com as alegações da ex. “Nikyta e eu nos separamos e os dois concordaram em um divórcio amigável. Isso tudo é uma surpresa para mim e eu nunca soube que ela tinha algum problema com isso. Eu estou feliz com a minha família e desejo o melhor para Nikyta”, ele declarou.