Mulher descobre que será mãe de sêxtuplos no ES

Mulher ficou sem reação quando escutou a médica confirmar a gravidez de sêxtuplos. Natural do ES, ela e o marido já têm uma menina de 4 anos

Dois dias antes do Dia das Mães deste ano, o casal Magdiel Costa, 31 anos, e Quezia Romualdo, 29, foi ao médico para fazer o primeiro ultrassom da segunda gestação e se surpreendeu com a notícia: ambos esperam sêxtuplos.

De acordo com relatos da grávida, antes de descobrir os sêxtuplos, a médica notou três bebês no útero de Quezia. No entanto, com o passar da contagem, o número cresceu até chegar a seis.

“Foi um grande susto. Quando a médica começou a fazer o exame, eu vi dois bebês. Mas aí a médica começou a falar: ‘Peraí, que eu tô vendo mais um aqui. E tem outro. E mais um’. Eu comecei a ficar nervosa, tremendo. Só conseguia pensar: ‘Tá de brincadeira, né?’”, contou Quezia ao G1.

O exame foi realizado na última quinta-feira (11/5), em Colatina, Espírito Santo. Quezia foi ao hospital para verificar se a gestação corria bem. Agora, a família de Quezia e Magdiel será formada por nove pessoas.

Surpresa dos papais

O casal já é pai de uma menina de 4 anos, a Heloísa. Eles disseram que como a filha pedia um irmão mais novo, os dois resolveram tentar. Foram oito meses de tentativas até que no final de abril Quezia confirmou a grávidez, que aconteceu de forma natural.

No dia do ultrassom, Magdiel, que é marceneiro, afirmou que passou mal após descobrir que seria pais de mais seis. Devido ao choque, ele precisou sair da sala de ultrassom e recuperar as forças.

“Quando começou o exame, eu já tinha visto uns três ali. Mas aí a médica falou: ‘Calma, que tem mais’. Aí ela começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que ela falou seis ,eu até passei um pouco mal”, disse Magdiel.

Depois de voltar à sala, ele questionou se ela tinha certeza da quantidade de bebês. Magdiel contou que a médica mostrou os batimentos cardiacos de cada um dos sêxtuplos. Já a esposa revelou que pensou em sair correndo da sala. “Foi um turbilhão de emoções, um baque muito grande”, desabafou. “A minha vida mudou radicalmente depois disso”, completou.