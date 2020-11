Mulher descobre que foi traída pelo reflexo nos óculos do namorado em foto

Esconder uma traição pode ser algo bem difícil e, algumas vezes, a descobreta vem de uma maneira surpreendente. Já te contamos sobre uma mulher que soube que estava sendo traída ao cheirar a cueca do namorado e outra que reconheceu o amado em um pornô gay . O caso de Sydney Kinsch impressiona tanto quanto esses: ela viu pernas de uma mulher refletidas nos óculos de sol do namorado e uma foto.

Reprodução/TikTok Sydney Kinsch descobre que foi traída por reflexo nos óculos do sol do namorado em foto

Sydney contou essa história no TikTok e ó vídeo já tem quase 2 milhões de visualizações. “Aquela vez que meu namorado de quatro anos me mandou um snap enquanto me traia”, escreveu a jovem. No post, ela mostra que o ex estava dirigindo e no reflexo de uma das lentes dava para ver as pernas de uma mulher sentada no banco de carona.

Nos comentários, uma seguidora perguntou o que ela fez após descobrir a traição. “Eu liguei para ele e perguntei se ele tinha percebido que me mandou o Snapchat. Ele não entendeu nada, então eu fui falar com ele e fui chamada de louca. Ele disse que era uma das amigas dele e que ele podia ter amigos. Ele ficou com outras cinco pessoas, descobri todos os detalhes uma semana depois”, ela revelou.

As seguidoras de Sydney também compartilharam histórias semelhantes com a dela. “Eu flagrei meu ex assim também, com o reflexo em uma janela”, disse uma moça. “Peguei meu ex assim também, a bolsa dela estava no banco do lado dele”, contou outra. “Isso aconteceu comigo. Meu ex tirou uma selfie e me enviou. Eu vi a garota no reflexo dos óculos dele”, disse uma terceira.