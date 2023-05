Mulher descobre por que marido não quer sexo há 3 anos: “Dói muito”

Após desabafar sobre ser casada e não fazer sexo, tiktoker brasileira descobre — e compartilha — motivo da falta de tesão do parceiro

Após viralizar no TikTok ao dividir com os seguidores que não faz sexo com o marido há quase três anos, uma mulher descobriu o motivo da falta de interesse do parceiro. No vídeo em que revela o tempo de abstinência, a brasileira explica que o relacionamento esfriou após o casal ficar separado fisicamente por cinco meses, devido à pandemia de coronavírus.

“Sou casada e não tenho relações há quase três anos. Tenho várias hipóteses na minha cabeça! Somos muito novos para ter um relacionamento desse jeito… Eu tenho 29 e ele, 30. No começo, o chão tremia, a cama quebrava, a jiripoca piava”, rememorou Ana Lígia Canieto.

Casada com um norte-americano, a influencer confessa que, após o período de afastamento, ela e o marido se distanciaram muito emocionalmente, o que culminou na ausência de relações sexuais. Até o momento, a filmagem da brasileira acumula 1,8 milhão de visualizações.

Dias depois de compartilhar o primeiro post, a tiktoker publicou outro vídeo afirmando que, em uma conversa com o marido, finalmente descobriu por que ele não sente mais tesão por ela.

“Eu tinha duas teorias: a de que ele não gostava da fruta ou que ele não gostava de mim mesmo. Aí, hoje, a gente conversou e ele falou que não me ama mais, não gosta mais de mim, não sente mais nada por mim”, desabafou Ana Lígia, visivelmente abalada.

Apesar da declaração do estadunidense, o casal segue junto. A tiktoker deseja lutar pelo relacionamento, conforme escreveu nos comentários: “Eu quero que dê certo entre nós dois. Estamos juntos e espero que seja para sempre”.

E você, o que faria na situação de Ana Lígia?