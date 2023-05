Mulher desabafa sobre fetiche bizarro de namorado: “Não consigo mais”

No twitter, usuária anônima desabafou sobre não conseguir mais fazer sexo “normalmente” com seu namorado por conta de um fetiche inusitado

Uma anônima utilizou o Twitter para desabafar sobre uma situação inusitada que está vivenciando ao fazer sexo com o namorado. À página Confissões, a usuária relatou que não está mais conseguindo “transar normalmente” com ele por conta do fetiche inusitado do amado.

O que começou de forma mais sutil, com pedidos para ela se fantasiar de Minnie, tomou proporções maiores e acabou fugindo do controle. “Ele comprou uma fantasia do Remy, do Ratatouille. Tudo que envolve ratos ele quer que eu vista, até fazer os bigodinhos e pintar o nariz de preto. Pode ser só fetiche?”, conta.

Nos comentários, algumas pessoas fizeram piada, mas outras afirmaram que provavelmente se trata de um distúrbio. Contudo, é sabido que existe o fetiche do pet play, no qual as pessoas se vestem e imitam animais para transar.

Apesar de todo fetiche poder ser praticado de forma saudável, desde que com consentimento de todas as partes e sem gerar sofrimento a ninguém, é bom estar atento se apenas há excitação com a presença de alguns elementos específicos. Neste caso, pode se tratar de uma parafilia.

E você, se vestiria de rato para o crush?