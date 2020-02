Mulher denuncia marido por agredi-la e obrigá-la a manter relações sexuais com outros

Outros 12 cachorros foram resgatados com vida, mas eram vítimas de maus-tratos. Delegacia de Imbé investiga o caso

Após receber denúncia de maus-tratos, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul encontrou cinco cães congelados no freezer de uma residência em Imbé (RS). No local, 12 cães também foram resgatados com vida. Os animais estavam sem alimentação, sem água e sem as mínimas condições de higiene.

Segundo as investigações da Delegacia de Polícia de Imbé, devido à falta de água, alguns dos cães morreram afogados ao tentar beber água da piscina que há na residência. O proprietário não estava lá, mas a polícia interditou a casa. Os investigadores não sabem porque os cachorros estavam no freezer.

A ação de busca e apreensão contou com o apoio do Departamento de Proteção Animal (Semmapa), da Guarda Municipal do município e da Associação Imbeense de Proteção aos Animais (Aimpa).

Cheiro forte

De acordo com a corporação, o cheiro forte dos animais mortos e as péssimas condições de higiene chamavam a atenção e incomodavam muito os vizinhos e pedestres que passavam em frente à residência. Os vizinhos relataram que alguns dos animais ficavam agressivos em função da falta de comida.

Cão adotado

O delegado de Imbé, Antônio Carlos Ractz Jr., informou que a delegacia adotará um dos cães resgatados. Ele recebeu o nome de Glovk e será o mascote da unidade. Os demais foram encaminhados para um lar de passagem, onde serão tratados, cuidados e encaminhados para adoção.