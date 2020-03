Mulher decepa ‘pênis’ de suspeito de estupro, mas ele não era o culpado

A Polícia Civil começa a ouvir testemunhas a partir desta segunda-feira. As imagens foram encaminhadas para o cunhado junto com uma ameaça

polícia vai ouvir testemunhas do caso de um adolescente de 15 anos que foi executado em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, a partir desta segunda-feira (09/03). Os criminosos filmaram a execução da vítima, com pelo menos 11 tiros, e o momento em que colocam fogo no corpo. O vídeo foi enviado à família, de acordo com as informações do G1.

O vídeo mostra a vítima rodeada por três pessoas, quando uma delas atira. O adolescente cai no chão e leva mais cinco tiros na cabeça. Outro homem põe fogo na vítima e mais cinco disparos são ouvidos. Veja: