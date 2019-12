Mulher de Zezé Di Camargo exibe bumbum na Web

Os fãs de rebelde ficaram em polvorosa com sexteto que se reuniu nesta semana, após 11 anos separados. Em publicações nas suas respectivas redes sociais, Anahí , Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez mostraram a mesma foto do grupo reunido novamente, mas cada um com uma legenda diferente.

“Para sempre”, disse Anahí, que interpretou Mía Colucci em Rebelde . “De outras vidas. Obrigado, irmãos e irmãs”, escreveu Christopher Uckermann, o Diego na novela adolescente. Alfonso Herrera, que viveu o Miguel, foi ainda mais breve: “11 anos depois…”

Já Dulce Maria , que interpretou a Roberta, fez um lindo discurso: “Ontem devolveram ao meu coração cinco pedacinhos que não estavam todos juntos há 11 anos. Que, ao vê-los, os olhos só se lembram do incrível e se esquecem do ‘mal’. O verdadeiro reencontro de 6 seres que entregamos tudo, que vivemos uma história única e inesquecível. Estarmos juntos e tudo que vivemos nos fez o que somos hoje em todos os aspectos de nossas vidas. Digamos que somos feitos de nós mesmos. Obrigada a cada um por nos juntarmos! A energia que se sente estando todos os seis é muito forte! Amo vocês de todo meu coração e, como sempre digo, o verdadeiro é eterno.”





“Este é o verdadeiro reencontro. Não o que evidentemente se esperaria anunciar, não o dos números, nem um negócio de terceiros, nem sinais de cifrões, mas sim o reencontro de seis almas que foram uma só. E vê-los ontem, olhar nos olhos de cada um, e estar juntos porque nós quisemos foi conceder-nos o tempo que devíamos à nós mesmos e que não tem preço, nem se compara com nada. Estar e ser genuinamente o que somos sem outra pretensão além de estar e ser o que fomos e seguiremos sendo sempre. Foi um presente de amor máximo direto ao coração. Amo cada um de vocês, obrigada por serem meus professores com tudo, porque ontem me lembrei quem somos quando estamos juntos. Amo vocês mais que nunca”, disse Maite, a intérprete de Lupita.

Os fãs, é claro, já começaram a especular a possível volta de RBD .