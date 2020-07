Mulher de Rafael Cardoso critica padrões: “Gente magra com a saúde porcaria”

Para a estadunidense Devin Allen, cancelar o casamento foi uma das melhores coisas que ela fez. A empresária contou com uma série de vídeos no TikTok como ela descobriu que o noivo, com quem estava há seis anos, a traía. Isso tudo três meses antes da data do casamento.

Reprodução/TikTok Mulher descobre que estava sendo traída três meses antes do casamento

“As mensagens que ele estava recebendo estavam sincronizadas com o meu computador por engano. Eu descobri que durante a despedida de solteiro dele, ele estava mandando as mesmas mensagens para mim e para a namorada. Ele literalmente copiava e colava as mesmas mensagens”, Devin contou. Após isso, ela confrontou o ex e ele confessou que estava tendo um caso há seis meses.

A empresária não pensou duas vezes e cancelou o casamento. Porém, ao invés de se afundar na fossa, ela foi a um show da Beyoncé e viajou com as amigas para Las Vegas e se mudou de apartamento. Um ano depois de desistir do casamento, ela fundou a empresa d.i.y.BreakUp com a amiga Jessica Heilweil, para ajudar pessoas que têm que cancelar noivados e casamentos por causa de traições.

Devin garante que está melhor agora e deseja que o ex-noivo, que ainda está com a namorada, seja feliz. Para alertar outras pessoas que possam estar vivendo situações semelhantes, ela compartilha a história do relacionamento problemático no TikTok.

Um dos relatos é de uma vez que o ex-noivo disse que iria a um bar nas redondezas com amigos. Devin decidiu ir encontrá-lo e, chegando lá, viu que o ex estava na mesa com uma mulher e passando a mão na perna dela. A empresária decidiu confrontá-lo e ainda teve que ouvir que a errada era ela, porque ficava seguindo-o e não confiava nele.

“Eu espero que, ao compartilhar algumas das minhas histórias do que aconteceu no nosso relacionamento, isso possa mostrar para outras pessoas que algumas coisas nós não podemos tolerar. Algumas vezes, as pessoas não são quem você pensa”, ela explicou.