Mulher de Pyong evita acusações de assédio no “BBB 20”: “Focada no meu filho”

A esposa de Pyong , Sammy Lee, tem sido alvo de diversos cometários dos internautas sobre o comportamento do mágico no “BBB 20”. Prestes a dar à luz ao seu primeiro filho, fruto do seu casamento com o brother, ela evitou falar sobre as acusações de assédio contra ele.

“Eu sei que tem muita gente esperando um posicionamento meu. Eu agradeço demais o carinho, as inúmeras mensagens, é muito bom saber que tem tanta gente mandando energias positivas, carinho, amor… Mas tenho que explicar umas coisas aqui para vocês. O Jake já está para nascer, eu tenho focado as minhas energias todas nisso e não quero que energias de coisas exteriores atrapalhem esse momento tão importante”, disse a esposa do participante do ” BBB 20 “.

Ela disse ainda que não deixará ninguém sem respostas, mas que elas serão dadas no tempo certo. “”Não quero deixar vocês sem resposta, que vocês pensem que eu não quero falar ou me posicionar sobre alguma coisa. Eu vou falar, mas vou falar isso no tempo certo. Agora estou muito focada em ficar bem e manter tudo certo para o Jake. É um momento muito delicado, e o mais especial da minha vida, o nascimento do meu filho. Espero que vocês entendam”, pediu Sammy.

Logo pela manhã, Pyong pediu desculpas para Marcela , que aceitou, por sua tentativa de beijá-la. No confessionário do ” BBB 20 “, o ilusionista também se desculpou com a esposa.