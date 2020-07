Mulher de ex-político é indiciada por atropelar e matar criança

Segundo o registro policial, a mãe da jovem contou à polícia que, conversando com a filha, descobriu que, além das agressões, o homem também manteve relações sexuais com a jovem contra a vontade dela nas últimas semanas.

Em seguida, ele chuta a cabeça da jovem e ela cai no chão. Ele também dá pontapés na vítima e a prende com as pernas na região do pescoço.

A mãe da jovem, que é de São Manuel, contou que a filha estava morando com o companheiro há cerca de dois meses. Segundo a mãe, a jovem teve machucados no corpo e a orelha cortada durante a agressão.

A vítima foi levada ao pronto-socorro, já teve alta e voltou para São Manuel com a mãe. A família registrou o boletim de ocorrência na manhã de segunda-feira (13) e pediu uma medida protetiva contra o autor.

De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher de São Manuel, a medida protetiva já foi concedida à jovem, que também fez exame de corpo de delito e vai ser ouvida na tarde desta terça-feira (24), com um intérprete de libras.