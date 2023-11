Mulher de 56 anos esfaqueia e mata o companheiro após suposta tentativa de agressão

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia juntamente com a arma do crime.

Na tarde do último domingo, dia 26 de novembro, uma mulher de 56 anos foi presa em Carlos Chagas, município localizado no estado de Minas Gerais, após esfaquear e matar o companheiro, de 42, identificado como Gilcimar Carvalho de Menezes.

De acordo com informações do portal G1, conforme consta no registro policial, a mulher, que não teve a identidade divulgada, relatou que estava em casa quando Gilcimar chegou embriagado e começou a xingá-la.

Em seguida, o homem teria se armado com um canivete e rasgado o revestimento de uma cadeira na varanda da residência. Ela contou aos militares que também se armou com uma faca, após se sentir ameaçada pelo companheiro, pois ele já havia a agredida anteriormente.

Ainda de acordo com a mulher, algum tempo depois, o companheiro jogou a cadeira contra ela, porém não conseguiu atingi-la. Na sequência, ele teria tentado esfaqueá-la, momento em que revidou. Ela atingiu a vítima com uma facada no peito.

Conforme o documento policial, a mulher pediu ajuda para um vizinho para socorrer o homem logo após a facada e o levou ao hospital. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu na unidade médica.

A mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia de Nanuque, município no interior de Minas Gerais. A faca utilizada por ela para cometer o crime, que possui uma lâmina de aproximadamente 15 centímetros, também foi apreendida e encaminhada para a unidade policial.