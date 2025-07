Mulher de 45 anos rompe aorta e quase morre após atingir o orgasmo

A mulher sofreu um rompimento durante relações sexuais com marido

Uma mulher, de 45 anos, quase morre durante orgasmo com o marido. A mulher sofreu um rompimento na aorta durante relações sexuais, em um caso raro descrito na revista American Journal of Case Reports. O caso aconteceue em 2022 estado do Mississippi, Estados Unidos.

A paciente chegou ao hospital com dores intensas no peito, que descreveu como ‘facadas’ irradiando para as costas, acompanhadas de falta de ar e náuseas. Ela relatou ter ouvido um estalo no tórax ao atingir o orgasmo, com as pernas apoiadas no peito.

Os exames apontaram um hematoma intramural, que é um sangramento na parede da aorta, uma condição grave conhecida como Síndrome Aórtica Aguda e pode evoluir para ruptura total e morte se não tratada rapidamente.

A paciente tinha histórico de hipertensão não controlada há um ano e tabagismo por 17 anos, fatores que aumentaram seu risco.

A Síndrome Aórtica Aguda (SAA), como é classificada, tem mortalidade que aumenta 1% a cada hora sem tratamento. Estima-se que 22% dos casos só são descobertos postumamente. Apesar da gravidade, a associação entre atividade sexual e rompimento aórtico é extremamente rara, mesmo considerando que o sexo pode exigir esforço físico intenso.

Após medicação emergencial, a paciente foi submetida a cirurgia cardiotorácica e recebeu alta em três dias.