Mulher dá à luz uma hora depois do médico dizer que eram gases

Kleber Bambam vem sendo alvo de polêmicas nas redes sociais por conta das lives que tem feito no período da quarentena. As transmissões costumam contar com as participações de algumas influenciadoras, que entram ao vivo para dançar, bater um papo e mostrar um pouco de suas belezas. Só que muitas destas meninas saem das lives decepcionadas com o comportamento do ex-BBB que, entre outras coisas, pede para que elas tirem a roupa ao vivo. Algumas mulheres, por já conhecerem a fama de Bambam nas lives, fogem quando são procuradas por ele.

Reprodução/Instagram Kleber Bambam é exposto por modelo

É o caso da modelo Amanda Souza, de 22 anos, que foi bloqueada por Bambam após se recusar a mandar vídeos íntimos e não atender chamadas de vídeo dele no WhatsApp. “Não liga. Não posso atender. Já pedi pra você me mandar o engajamento da sua live. Explica aqui por áudio como funciona”, disse Amanda, após três chamadas de Bambam não atendidas. O ex-BBB insiste que a moça atenda, alegando querer explicar por vídeo e diz: “Meu engajamento da live tá foda, muito alto. Você participa do PK Delas que não tem um terço do meu engajamento. E meu, eu sou ex-BBB, não compara”.

Em seguida, o teor da conversa já muda. “Manda uma foto aí, vídeos… Quero ver seu corpinho. Quero exclusividade”. Em outro trecho, após Amanda afirmar que não conhecia Bambam, ele diz: “Mas como quer participar da minha live? Temos que ter algo a mais pra expor você nas minhas redes, bebê”, disse Bambam, que voltou a ligar, mas novamente não foi atendido pela jovem. Amanda disse que caso a insistência continuasse, o bloquearia. E foi aí que começou a grosseria do ex-BBB. “Então vai se fud**. Você não quer, tem mina que quer. Gosta de mostrar o corpo e agora fica se fazendo”.

A coluna conversou com Amanda sobre a abordagem de Bambam. “Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa pra fazer uma live, que deveria ser algo pra entreter e ter esse tipo de atitude que ele tem”, disse. Amanda revelou ainda que Bambam busca as meninas nas lives dos “concorrentes”. “O MC PK Delas começou com essa ideia de live com as meninas dançando. Depois dele veio o Lucas Recife. Eu não sei o que aconteceu que o Bambam começou a pegar birrinha com eles, porque os meninos nem conheciam ele. Ele (Bambam) começou a entrar na live do pessoal para denunciar as lives pra saírem do ar. E ele ia pegando os nomes das meninas que participavam e faziam mais sucesso na live deles”.

A modelo também lamenta que algumas mulheres se submetam às condições do ex-BBB. “Infelizmente, algumas dessas meninas, sem saber da índole dele e das atitudes dele ao vivo, participaram dessas lives e passaram por tudo o que passaram. Eu consegui sacar qual era a dele logo e dei um corte. As meninas entram na live com intuito de dançar, bater um papo e mostrar o shape, que é o que ele divulga no Instagram. Teve menina que chorou ao vivo na live dele porque entrou e ele falou assim: ‘nossa, você acha que tem capacidade de estar em uma live? O que você acha que é toda gorda com esse corpo?’ Humilhando a menina literalmente”, contou. Procurado, Bambam não retornou o contato até o fechamento desta edição.