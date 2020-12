Mulher dá à luz sozinha no banheiro de casa e recebe ajuda da PM

Após o susto, mãe e filha foram encaminhadas para o hospital, onde permanecem em observação

Parece que alguém estava com pressa para nascer, na noite da última sexta-feira (18). Uma mulher deu à luz sentada no vaso sanitário do banheiro de sua residência, no bairro José de Anchieta, na Serra. Após o nascimento, policiais militares foram até o local para ajudar a mulher que estava sozinha.

A mulher trabalhou o dia todo e estava sozinha em casa quando começou a sentir as dores. Ela ligou para o pai da criança, pedindo que ele fosse para casa. Durante o caminho, o pai encontrou uma viatura e pediu ajuda. No entanto, assim que chegaram na residência, já encontram a mulher banheiro e segurando a filha.

Mas a surpresas não tinham acabado. A avó da criança descobriu, assim que chegou ao local, que o policial que ajudou com a neta era um velho conhecido. “É um amigo de muitos anos. Há muito tempo que a gente não se via. Quando eu conheci o cabo Azevedo, na época ele nem era policial ainda e, quando cheguei, e vi ele com minha neta no colo, eu fiquei surpresa, ” disse a avó da criança.

A avó ainda descreveu o que sentiu com toda a situação da filha. “Assustador. Eu fiquei em pânico. Foi uma coisa diferente né!”

A pequena Laura passa bem. Depois do susto, mãe e filha foram encaminhadas para o hospital onde permanecem em observação.

(*TV Vitória / Record TV)