Mulher dá à luz quadrigêmeos após fertilização com esperma “clandestino” e caso viraliza

Bebês nasceram de sete meses após mulher ter complicações na gravidez

Uma mulher deu à luz quadrigêmeos depois de fazer uma fertilização in fitro com o sêmen do marido, mas o caso viralizou nas redes sociais porque o companheiro de Ubeida Shamali está preso há 15 anos, e para que o procedimento fosse realizado, o material precisou ser extraído de forma clandestina de uma prisão em Israel.

De acordo com informações passadas pela famíla, o parto aconteceu há 45 dias no hospital Makased, em Jerusalém. Segundo a sogra de Ubeida, Najah Shamali, os bebês nasceram de sete meses após a mulher ter complicações na gravidez.

Segundo a agência AFP, Ubeida retornou para casa na região de Gaza no último domingo (11).

O casal já havia tentado realizar a fertilização in fitro duas vezes. Antes dos quadrigêmeos, eles já haviam tido dois filhos.

Ao todo, 122 crianças nasceram após fertilização com espermas clandestinos desde 2012 das prisões israelenses. As informações são do Clube de Presos Palestinos.

De acordo com a AFP, a administração da penitenciárias não quis comentar o caso.