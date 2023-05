Mulher cria app para viúvos que procuram relações sem compromissos

‘WidowsFire’ estará disponível no próximo mês e procura ser um espaço “divertido e sem julgamentos”.

Nicky Wake tinha apenas 49 anos quando seu companheiro, com quem compartilhou a vida durante 20 anos, faleceu em 2020 devido à Covid-19. O homem estava em uma casa de repouso após sofrer lesões cerebrais e não resistiu à infecção.

Seis meses após a morte de seu companheiro, Wake retomou sua vida amorosa com outras pessoas, saindo em encontros, mas descobriu um cenário semelhante ao “Velho Oeste”, conforme relata o jornal britânico The Mirror.

Foi então que ela desenvolveu o aplicativo ‘Chapter 2’, para que viúvos como ela pudessem encontrar novos parceiros amorosos. No entanto, Wake descobriu que muitos sofriam do chamado ‘Fogo dos viúvos’, que ela mesma descreve como “um desejo intenso, incontrolável ou que consome tudo por sexo após a perda de um parceiro”.

Assim, decidiu lançar um novo aplicativo chamado ‘WidowsFire’, direcionado a viúvos que buscam aplacar esse ‘fogo’, sem compromissos, que estará disponível no próximo mês.

“Quando se perde o parceiro de uma vida – compartilhei minha cama com meu marido por 20 anos e, de repente, ele não está mais lá. Se você tem uma vida sexual saudável, isso se torna um vazio. Um dos objetivos do ‘WidowsFire’ é encontrar conforto. Todos nós precisamos e anseiamos por afeto, abraços e beijos roubados, e muitas vezes os viúvos não estão mentalmente prontos para um relacionamento sério”, disse Wake.

Para ela, a ideia é que o aplicativo seja “um lugar divertido, sedutor e livre de julgamentos para viúvas e viúvos satisfazerem suas necessidades físicas com segurança e discrição, junto a outras pessoas como eles, sem compromisso”.

“Dois adultos em busca de alegria e consolo, que consentem, não é algo ruim. Se pudermos ajudar as pessoas a navegar neste terrível mundo em que nenhum de nós deseja estar, isso deve ser algo positivo. Com este aplicativo, todos que estão lá entendem as regras do jogo e sabem por que estamos lá”, concluiu.

A mulher de Manchester, no Reino Unido, está familiarizada com o mundo dos aplicativos de encontros amorosos. Afinal, foi assim que conheceu seu falecido marido em 2002. Dois anos após o primeiro encontro presencial, eles se casaram e, em 2007, tiveram um filho.