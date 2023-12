Mulher compra vaso por R$ 19,40 em brechó e o vende por R$ 520 mil em leilão

A peça de decoração pertence à série “Pennellate”, desenhada pelo renomado artista e arquiteto italiano Carlo Scarpa, na década de 1940

Durante visita a um brechó em Richmond, localizado em Virginia, nos Estados Unidos, em junho, Jessica Vincent se interessou por um vaso. Ela estabeleceu para si mesma um limite de pagamento de US$ 8,99.

Surpreendentemente, o preço era menos do que a metade desse valor, apenas US$ 3,99 (R$ 19,40). Sem hesitar, Jessica comprou a peça de decoração, com a sensação de que seu valor poderia ser consideravelmente maior.

“Tive a sensação de que poderia valer até uns US$ 2 mil”, afirmou ela, decidindo, então, pesquisar na internet sobre sua “descoberta”. Jessica estava certa e só errou no valor.

No dia 13 de dezembro, o vaso foi leiloado pela Wright Auction House por uma quantia notável de R$ 520 mil, de acordo com informações do site Unilad. Jessica ficou com R$ 406 mil, enquanto o restante foi destinado à casa de leilões.

A explicação dada é de que o vaso, produzido em 1942, faz parte de uma coleção do renomado artista e arquiteto italiano Carlo Scarpa.

O vaso pertence à série “Pennellate“, desenhada por Scarpa na década de 1940. A quantidade exata de vasos desse tipo produzidos não está clara, segundo a casa de leilões.