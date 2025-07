Mulher com “desejo de matar” ataca homem com nove golpes no rosto

A mulher de 20 anos planejava matar um familiar, mas nesse domingo (13/7) resolveu assassinar um homem em situação de rua

Uma mulher de 20 anos escolheu uma vítima aleatoriamente e a atacou no meio da rua com nove golpes de machadinha no rosto. O caso aconteceu em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, nesse domingo (13/7).

Segundo a Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), que prendeu a suspeita pouco tempo depois do crime, o homem atacado tinha 45 anos. Testemunhas apontam que ele vivia em situação de rua.

Com o apoio de imagens de câmeras de segurança, em pouco tempo os policiais localizaram nas proximidades uma mulher com características semelhantes as da autora do crime.

Conforme o delegado da PCPR Gilson Matos, durante a abordagem, a suspeita foi identificada e, com ela, foi encontrada uma mochila, na qual estava a arma do crime — uma machadinha de cor preta e amarela.

“Ao ser questionada, confessou o crime, alegando que vinha planejando o ato há algum tempo e que sua intenção inicial seria atentar contra a vida de um familiar”, informou o delegado.