Mulher com barriga ‘gigante’ retira 25 litros de líquido e busca tratamento

Reprodução/Ministério da Justiça e Segurança Pública Polícia irá investigar o caso, ocorrido na madrugada desta segunda-feira





O homem identificado como Luiz Antônio Iurkiewiecz foi preso por agentes da Polícia Federal (PF), na manhã desta segunda-feira (16), acusado de ser o autor do suposto atentado contra o prédio do Ministério da Justiça .





A investigação busca identificar se ele agiu sozinho ou em grupo, bem como a motivação do atentado . O homem é do Paraná e foi até Brasília para invadir o espelho d`água do predio com um carro branco, na noite de domingo (15).

O carro foi abandonado no local e até o momento ninguém havia sido preso. Segundo as autoridades, foi encontrado um objeto de madeira preso ao acelerador do carro para manter o veículo desgovernado em movimento.