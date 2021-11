Mulher cola polêmico bilhete em elevador sobre ‘show sexual’ do vizinho e é respondida

Em poucos dias de publicado, registro viralizou e superou as 170 mil curtidas

Se você mora ou já viveu em algum momento de sua vida em um apartamento, possivelmente deve concordar que nem sempre é fácil o convívio entre vizinhos, certo? E um caso ocorrido recentemente na Argentina e que foi compartilhado no Twitter traz um exemplo claro disso.

Na publicação, que em poucos dias de publicada superou as 170 mil curtidas, é possível ver uma mensagem que diz: “Vizinho do 7C, por favor, pare um pouco com seu show sexual diário. Caso contrário, pague um local adequado” [tradução adaptada para o português].