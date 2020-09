Mulher cola a própria vagina para tentar incriminar ex-namorado

Farsa foi descoberta através de câmeras de segurança de uma loja de conveniência, que mostraram Vanessa comprando a supercola e as facas usadas no crime

Rio – Uma mulher colou a própria vagina com uma supercola para tentar incriminar seu ex-namorado de tê-la sequestrado e a abandonado, nua, com a vagina colada. Ela foi condenada por um tribunal da cidade de León, no norte da Espanha, nesta quinta-feira. As informações são do jornal The Sun.

Ivan Rico chegou a ficar preso por vários dias até a polícia descobrir a farsa, através de câmeras de segurança que mostravam Vanessa Gesto, de 36 anos, indo até uma loja de conveniência para comprar a supercola e as facas que foram usadas no crime.

Vanessa foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão, além de ter que pagar 25 mil euros ao seu ex como compensação pelo tempo em que ele ficou preso.