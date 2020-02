Mulher cobra R$ 540 por hora para fazer faxina completamente nua

Jo Ann Munz, de 54 anos, estava namorando há dois anos quando descobriu que o ex mantinha um relacionamento secreto e estava noivo de outra mulher. O término após descobrir a traição deixou a norte-americana, que mora em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, depressiva. Ela perdeu cerca de 13 quilos e por meses a rotina se resumiu a sair de casa apenas para ir ao trabalho.

Leia também: “Gosto de fazer cirurgia”, diz mulher que fez dívida de R$ 213 mil em plásticas

Reprodução/Instagram/real_estate_barbie Jo Ann Munz decidiu mudar o estilo de vida e fazer plásticas para se vingar do ex

Sabendo que precisava mudar o estilo de vida para se manter física e mentalmente saudável, Jo Ann começou a fazer exercícios físicos e a se alimentar melhor. A ideia de ter o “corpo perfeito” se tornou uma forma de se vingar do ex, então ela também investiu em plásticas .

No total, ela gastou $ 10,6 mil (R$ 46,6 mil) com as cirurgias. Os procedimentos incluem substituir os implantes de silicone nos seios por $ 8 mil (R$ 35,1 mil), rejuvenescimento do rosto, pescoço, busto e mãos por $ 1 mil (R$ 4,3 mil), botox por $ 1 mil (R$ 4,3 mil), microagulhamento por $ 500 (R$ 2,1 mil) e peeling quimico por $ 150 (R$ 658).

Jo Ann ainda pretende continuar com as plásticas, acrescentando à lista uma cirurgia para levantar as pálpebras e a manutenção periódica do botox e preenchimentos.

Leia também: Mulher desembolsa R$ 1,5 milhão em plásticas: “Dinheiro bem gasto”

De plano de vingança à inspiração

Reprodução/Instagram/real_estate_barbie Jo Ann Munz se tornou inspiração nas redes sociais por mostrar que mulheres podem ser confiantes aos 50 anos

Para mostrar tudo o que o ex está perdendo, ela também fez um ensaio nu no deserto. Porém, esse objetivo inicial já se expandiu: hoje, Jo Ann é modelo e quer mostrar que mulheres não tem “data de validade” para serem bonitas ou se divertirem. Ela foi até apelidada de “Barbie”.

“A vingança foi o impulso para minha primeira sessão de fotos, mas depois que comecei a receber respostas positivas das mulheres, percebi que estava inspirando algumas delas a sair de suas zonas de conforto”, diz ao Metro UK .

“Com a idade, surge uma sensação legal. Se você não gosta de mim ou do meu estilo, tudo bem. Me sinto muito mais atraente agora porque sou confiante. Não estou tentando virar a cabeça na sala – aproveite o momento.”

Seguindo seu plano de vingança com as plásticas , Jo Ann espera inspirar outras mulheres com mais de 50 anos a continuar aceitando a própria beleza. “Inspirar outras mulheres a não desistirem é importante para mim. Mulheres fortes inspiram umas às outras.”

Ela também dá as dicas para aquelas que querem mudar: “Água é sua melhor amiga, beba. Não faça procedimentos estéticos, a menos que sejam para você. Seja consistente com seus exercícios e bons hábitos alimentares – mas planeje um dia de ‘besteira’.”

Leia também: Aos 79 anos, idosa se torna modelo de lingerie: “Se eu posso, você também pode”

“Pare de se comparar com uma imagem editada de perfeição. Olho para as minhas fotos editadas e também gostaria de parecer com aquela mulher. Confiança é o acessório mais sexy que uma mulher pode usar. Finja que você a tem até que você não precise mais”, conclui.