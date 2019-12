Mulher chora de dor ao tentar tirar máscara facial: “Minha pele quase saiu”

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia vem acompanhado por mandalas desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

O clima é de mais intensidade nas relações, com a Lua minguante em Escorpião e Marte em harmonia com Plutão. Mas é bom evitar cobranças, controle, ciúmes… É bom também cultivar flexibilidade para interagir com imprevistos. O melhor a fazer é relaxar, buscar atividades ligadas à cura e restauração de forças. Você também pode se libertar de algo, refletir sobre a vida, estudar as novas metas e mudanças com calma antes de implementá-las. Tudo sem pressa ou ansiedade.

TOURO

Reformas, limpezas, restaurações e conclusões ficam favorecidas com a Lua minguante, que ingressa em Escorpião. Período ideal para restauração de forças, os processos de cura continuam beneficiados, o desapego é a grande lição do momento. Hoje a Lua se desentende com Vênus e Urano, é melhor dar espaço para si mesmo e os outros. Cresce a tendência para agitação e imprevisibilidade, portanto, quanto mais puder relaxar, melhor. Liberdade é fundamental. No fim do dia o astral fica mais leve.

GÊMEOS

Durante o dia imprevistos entram em pauta, o clima fica mais agitado. Leveza, flexibilidade e receptividade são os antídotos para deixar a vida fluir sem cobranças, críticas ou reclamações. O período é bom para se libertar do que está velho e em desuso. Com a Lua minguante em Escorpião, aproveite para livrar-se do excesso de bagagem, organizar papéis, armários e gavetas, repensar velhas posturas e condicionamentos. Assim se prepara para um novo ano que começará em breve.

CÂNCER

É melhor cultivar uma postura mais receptiva, deixar a grandes decisões para outros momentos. A Lua minguante sugere restauração de forças, esta fase lunar tem poder de cura. Além disso, a Lua segue em Escorpião: é tempo de reciclar a energia emocional, deixar para trás sentimentos que já não condizem com seu crescimento. O que deve ser concluído de vez? É tempo de reciclar a energia emocional. A inquietação está em pauta durante o dia, procure evitar atitudes rebeldes e controladoras. Quanto mais independência, melhor.

LEÃO

Uma postura mais cordial, gentil e diplomática se torna ainda mais importante com a Lua minguante, que hoje briga com Urano. Não é boa hora para forçar situações, nem para cobranças. Invista nas tarefas mais simples e prazerosas. Vale deixar a vida fluir, sem tentar controlar as situações. Prefira agir com autonomia, realizar atividades que só dependam de você. Procure também refletir sobre o que não tem mais serventia, para que possa abandonar hábitos e sentimentos que já não condizem com seu crescimento.

VIRGEM

Mantenha-se aberto, receptivo e flexível e fique atento para as possíveis alterações de planos, assim pode interagir criativamente com os acontecimentos. A intuição está estimulada. Não é boa hora para forçar situações, nem para imprudências. Procure fazer tudo com calma e reservar tempo para refletir, voltar a atenção para si mesmo. É importante rever posturas, ideias e crenças obsoletas. Bom momento para promover limpezas e desintoxicações. Tanto físicas, quanto mentais e emocionais.

LIBRA

Despeça-se do que já não serve mais, com uma postura paciente e cordial. A Lua segue minguante em Escorpião, aproveite para cultivar desapego, livrar-se de algo que está velho e em desuso. É tempo de movimentar a energia estagnada. Vênus desafia Urano, não é bom forçar situações, alimentar conflitos ou insistir no que não está dando certo. Jogo de cintura e flexibilidade são importantes. Aproveite para cuidar de si mesmo, terapias que possam promover o equilíbrio emocional ganham evidência.

ESCORPIÃO

É importante agora desapegar-se do que está velho, restaurar suas forças. A Lua minguante ingressa em seu signo: você pode deixar pra trás algo que o incomoda. Conte com garra e coragem para tal. Marte e Plutão seguem em harmonia e o ajudam a movimentar a energia estagnada. Aproveite para buscar ensinamentos elevados, interiorizar-se, unir razão e intuição para conseguir uma síntese e traçar metas. A capacidade estratégica está em evidência. O clima é mais introspectivo, ideal para reflexões.

SAGITÁRIO

Com a Lua minguante em Escorpião, aproveite para colocar os pingos nos is, concluir de vez velhos assuntos. Júpiter segue em harmonia com Urano, favorecendo o espaço, a liberdade e a diversidade. É bom conhecer lugares novos, fazer novas amizades e expandir sua rede de contatos. O período é bom também para descansar, espairecer para que possa recuperar a energia e o entusiasmo. Procure estar mais centrado em si mesmo, você pode refletir sobre o quanto avançou e quais as novas metas a serem ativadas.

CAPRICÓRNIO

Tempo para reflexão e importantes compreensões, é importante agora desacelerar, evitar a pressa e relaxar. Período ideal para libertar-se de algo que o prende, jogar fora o que está em desuso e promover limpezas. Quebrar com velhos padrões, abandonar hábitos nocivos, deixar de lado as limitações mentais, materiais e emocionais. Prefira atividades que possa realizar com autonomia, sem controle ou cobranças. Evite pressionar os outros. Pelo contrário, agora é hora de deixar a vida fluir naturalmente.

AQUÁRIO

Aproveite o período para revitalizar-se, evite programas mirabolantes e aventuras arriscadas. A Lua minguante em Escorpião é propícia para cura e os cuidados com a saúde. Bom período colocar a casa em ordem, promover limpezas externas e internas. A Lua desafia Urano, indicando possíveis alterações na agenda. Evite agir precipitadamente. Uma postura flexível, receptiva e diplomática pode servir para apaziguar os ânimos. Atividades altruístas, terapias, exercícios de respiração, relaxamento e meditação são muito bem-vindos.

PEIXES

É importante pensar positivamente, para que possa promover mudanças conscientes em sua vida. Hoje a Lua desafia Vênus e Urano. Esteja aberto e flexível para mudanças de planos. Cordialidade e bom humor são muito bem vindos! Inspiração, intuição, imaginação e fantasia fluirão livremente se você se permitir relaxar. Grandes reuniões, investimentos e decisões devem ser deixados para outro momento. Compreensões profundas o ajudam a superar os problemas mais urgentes e a solucionar os que vêm se arrastando.