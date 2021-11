Mulher ataca namorado com ácido sulfúrico por achar que era traída

O homem não tinha, no entanto, nenhum caso amoroso fora do relacionamento

Uma mulher foi condenada a 14 anos de prisão por ter atirado ácido sulfúrico na cara do namorado enquanto ele dormia.

A acusada, agora condenada, achava que Kelvin Pogo, de 29 anos, tinha um caso com outra mulher e decidiu vingar-se.

Pogo não tinha, no entanto, nenhum caso amoroso fora do namoro. O ataque aconteceu na casa de ambos em Wembley, Londres, em 2019.

Depois do ataque a mulher, Esther Afrifa, tentou ainda impedir o namorado de receber tratamento médico deixando-o com marcas no rosto para o resto da vida.

A vítima alega ainda que Afrifa tentou que ele bebesse o ácido sulfúrico de uma garrafa, no entanto, ele desconfiou e não a bebeu.