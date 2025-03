Mulher assou e comeu coração e pênis de morador de rua após matá-lo

Mulher em situação de rua, conhecida como “Gringa” ou “Cigana”, foi presa em flagrante por matar homem de 60 anos no litoral de SP

A moradora de rua Josefa Lima de Sousa, de 65 anos, matou e depois comeu o coração e o órgão sexual de Celso Marques Ferreira, 60, na sexta-feira (7/3). Ela e o companheiro, Robson Aparecido de Oliveira, 41, foram presos em flagrante. Josefa confessou o crime à Polícia Civil de Peruíbe, no litoral paulista.

O corpo da vítima, que também vivia em situação de rua, foi encontrado na manhã de sexta-feira (7/3), por policiais militares, no bairro Beira Mar. O cadáver estava com o pescoço degolado, uma grande abertura no tórax, com a região íntima decepada, além de algumas perfurações de faca no peito e ombro.

Ao lado da cabeça da vítima havia um bilhete com a frase “estuprador pega Gringa”.

Casal levado à delegacia

A Polícia Civil de Peruíbe tinha ciência de que, na região, havia uma mulher em situação de rua, conhecida como Gringa. Com base no bilhete, encontrado ao lado do corpo de Celso, os investigadores saíram no encalço da, então, principal suspeita pelo crime. Josefa foi encontrada e, ao confirmar conhecer a vítima, foi levada à delegacia junto com o companheiro, Robson Aparecido.

Pessoas em situação de rua informaram aos policiais, antes de o casal ser levado para o distrito policial, que o companheiro de Josefa havia ameaçado a vítima, uma semana antes do assassinato.

O chefe de investigações de Peruíbe, Anderson Lomemzo Buono, afirmou ao Metrópoles que um terceiro suspeito de envolvimento no crime já foi identificado. As apurações, conduzidas pelos delegados Ricardo Wagner Zaitune e Ricardo Marinho, focam agora na localização desse homem, identificado como Rodrigo Aparecido Anselmo Freire, também morador de rua, conhecido como Negão.

Churrasco macabro

À Polícia Civil, em depoimento, Josefa afirmou ser conhecida como Gringa ou Cigana, acrescentando morar na rua em decorrência do uso abusivo de álcool e drogas.

Sem apresentar provas, ela afirmou que “soube” de supostas acusações contra a vítima, atribuindo-lhe hipotéticos estupros de crianças. Por causa disso, a assassina confessa acrescentou que a próprio Celso Marques “falou que merecia morrer”.

Com uma faca improvisada — em circunstâncias ainda a serem esclarecidas — a mulher matou Celso, abriu o peito dele e arrancou-lhe o coração, da mesma forma que fez com o pênis. Ela então assou os órgãos e os consumiu, ainda como garantiu em depoimento. O homicídio, seguido de canibalismo, ocorreu por volta das 2h.

Josefa foi presa em flagrante por homicídio qualificado, por meio cruel, da mesma forma que seu companheiro, que negou qualquer participação no assassinato. O terceiro suspeito de envolvimento no crime não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

Outras três pessoas em situação de rua são investigadas.