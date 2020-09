Mulher arranca órgão íntimo do ex durante briga

Uma violenta briga entre um ex-casal terminou de maneira violenta na cidade de Kitwe, na Zâmbia, no último sábado (29). A ex-esposa arrancou o pênis do homem a dentadas após um rato entrar na casa onde eles habitavam. As informações são do jornal Correio da Manhã.

De acordo com um porta-voz da polícia local, após chegar bêbada de uma celebração, Mukupa Musonda achou um rato no quarto que dormia, e pediu para o ex, que estava no cômodo ao lado, ajudar a retirar o bicho. Porém, o homem se recusou, o que causou a briga.

Ainda segundo a polícia de Kitwe, a vítima está internada no hospital da cidade com fortes hemorragias.

(*IBahia)