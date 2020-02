Mulher arranca órgão genital de estuprador a facadas

Um estuprador invadiu a casa de uma mulher que morava sozinha e tentou violentá-la. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, o caso aconteceu na última segunda-feira (3) no Paquistão.

De acordo com a polícia local, o criminoso invadiu a casa quando a vítima estava dormindo sozinha, quando a mulher percebeu que o agressor tentaria estuprá-la, correu até a cozinha e se armou com uma faca. E no momento em que ele tentou violentá-la, ela arrancou o pênis do homem a facadas.

O estuprador teve ser levado às pressas para uma unidade de saúde em Faisalabad, na região leste do país, e já recebeu alta na manhã da última terça-feira (4).

Autoridades informaram que o suspeito foi identificado e preso, ele tem 28 anos e é vizinho da vítima. A investigação está em andamento e a mulher não foi presa.

(*Diário Online)