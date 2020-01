Mulher arranca língua de homem durante beijo

O nome da vítima não foi divulgado. Youlette não explicou o comportamento.

Uma mulher de 52 anos foi presa após arrancar a ponta da língua de um homem que ela havia beijado com o seu consentimento, de acordo com reportagem do “Detroit News”.

Na última terça-feira, Youlette Wedgeworth estava num quarto do apartamento do homem em Center Line, uma pequena cidade na periferia de Detroit, quando o beijo repentinamente se tornou violento.

Youlette Wedgeworth Foto: Divulgação/Macomb County Sheriff’s Office

Youlette foi presa e o parceiro foi levado a um hospital de Detroit. A ponta da língua dele foi recuperada por policiais, que a encontraram no quarto onde o casal estava.

“É o primeiro caso dessa natureza nos meus 27 anos na Promotoria”, disse o promotor público Eric Smith à emissora WDIV.