Mulher amamenta marido para casamento ficar “forte”

Para a criança, o aleitamento materno reduz o risco de diabetes, hipertensão, obesidade na vida adulta, favorece o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento da face e da fala, bem como da respiração, e para a mãe fornece vantagens como proteção contra câncer de mama. Mas, aparentemente, nem só os bebês estão de olho nesses benefícios. Essa semana, um casal que vive na Flórida, nos Estados Unidos gerou polêmica ao expor a amamentação em idade adulta.

Rachel Bailey tem três filhos e, além de amamentá-los, ela decidiu fazer isso também com seu marido, Alexander. Em entrevista ao site Kidspot, a mulher de 30 anos contou que tudo começou em 2016. Segundo ela, a ideia inicial era ajudar com o excesso de produção de leite. Porém, eles perceberam que a experiência era boa para a relação deles e tornou o casamento mais forte.

A mãe garante que seus filhos são alimentados primeiro, antes de permitir que o marido recebesse o restante do leite materno.

“Quando meu filho mais velho, Troy, que agora tem 7 anos, estava mamando, fiz um cruzeiro com Alexander”, disse Rachel. “No entanto, esqueci minha bomba de tirar leite e fiquei muito ingurgitada por dois dias. Eu estava com muitas dores e com medo de pegar uma infecção, então decidimos que meu marido tentaria beber o leite para me aliviar”, conta Bailey.

O casal ainda revelou que a prática pareceria estranho para muita gente, mas decidiram continuar. “Estávamos nervosos com a ideia de ele ser amamentando por mim, porque achamos esquisito. Porém, assim que fizemos isso, percebemos que tudo estava perfeitamente bem”, compartilhou ela.

“Alexander disse que o leite era realmente diferente do sabor que ele esperava, em comparação com o leite normal, que ele estava acostumado a beber. Percebemos que não havia nada de errado em eu amamentá-lo e que seria realmente bom para ele, já que é muito nutritivo”, revelou a mulher. “Ele não ficou resfriado por dois anos depois que começou a beber meu leite e muitas pessoas disseram que sua pele também estava muito melhor. Ele acabou adorando o sabor do meu leite materno e agora até prefere ao leite de vaca”, diz Rachel.

Apesar das reações das pessoas, Rachel diz que não há nada de estranho no que estão fazendo. “Não é um problema para nós. Começou quando Alexander estava só me ajudando, quando eu estava com dor, mas se transformou mais em um vínculo emocional”, afirma. “Adoro amamentá-lo, porque isso permite que a gente passe bons momentos juntos. Definitivamente, foi algo que nos aproximou como casal”, argumenta.

Quando Rachel engravidou novamente, pela segunda e terceira vez, dos filhos mais novos, Aria, 6, e Matthew, 2, ela começou a amamentar novamente e Alexander. Ela amamentava o marido no café da manhã, almoço e jantar. Agora, como a produção diminuiu, ela só faz isso à noite.

“É engraçado porque, se eu comer algo picante, Alexander também fica com gases”, afirma. “Logo após o parto, quando eu estava produzindo mais leite, Alexander bebia meu leite três a quatro vezes por dia”, lembra Rachel. “Obviamente, os bebês sempre são alimentados primeiro, antes de chegar a vez dele. Ele passava cerca de cinco a dez minutos em cada mama”, conta.

“É um assunto meio tabu, mas queríamos compartilhar isso porque não achamos que é algo ruim e não temos vergonha. Foi um alívio instantâneo quando Alexander me ajudou e isso me impediu de sentir dor”, afirma ela. “É uma experiência muito boa e estou muito feliz por termos começado a fazer isso. Não estamos nem um pouco envergonhados. Alexander sentiu muito mais energia quando passou a beber meu leite. Foi realmente especial e nos aproximou mais do que nunca”, completa.

